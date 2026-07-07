Polizia Metropolitana di Napoli | sequestrate due aree in via Argine tre persone denunciate alla Procura di Napoli
La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone alla Procura locale. I controlli, svolti nell’ambito delle funzioni di polizia ambientale e giudiziaria, sono stati intensificati dalla Direzione, guidata dal comandante Lucia Rea. Le operazioni fanno parte di un'attività di monitoraggio e repressione di illeciti ambientali nella zona.
Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli, nell'esercizio delle funzioni di polizia ambientale e di polizia giudiziaria di iniziativa attribuite alla Direzione, guidata dal comandante Lucia Rea. Nel corso dell'ultima attività ispettiva, i funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana – gruppi Gota Napoli e Gaia Pompei - hanno sottoposto a sequestro due distinte aree ubicate al di sotto dell'asse viario di via Argine (SS 152), riscontrando gravi irregolarità sotto il profilo ambientale. L’operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi, sulla base delle linee di indirizzo del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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