Polizia Metropolitana di Napoli | sequestrate due aree in via Argine tre persone denunciate alla Procura di Napoli

Notizia in breve

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone alla Procura locale. I controlli, svolti nell’ambito delle funzioni di polizia ambientale e giudiziaria, sono stati intensificati dalla Direzione, guidata dal comandante Lucia Rea. Le operazioni fanno parte di un'attività di monitoraggio e repressione di illeciti ambientali nella zona.