Terra dei Fuochi sequestrate due aree in via Argine | tre denunce

Durante un intervento in via Argine, la Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree e presentato tre persone a denuncia. I controlli sono stati effettuati nell’ambito delle operazioni contro il fenomeno della Terra dei Fuochi, con interventi mirati alla tutela ambientale.

Napoli, controlli in via Argine contro la Terra dei Fuochi: sequestrate due aree e denunciate tre persone. Sequestri durante i controlli ambientali. Proseguono le attività della Polizia Metropolitana di Napoli nell’ambito dei controlli ambientali e delle azioni di contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. Nel corso di una recente attività ispettiva, i funzionari e gli agenti dei gruppi Gota Napoli e Gaia Pompei hanno sottoposto a sequestro due aree situate al di sotto dell’asse viario di via Argine, nell’ambito delle verifiche disposte secondo le linee di indirizzo della Prefettura di Napoli. A diffondere la notizia una comunicazione di Città Metropolitana di Napoli Officina e parcheggio senza autorizzazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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