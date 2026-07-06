Sequestrate due aree in via Argine dalla Polizia Metropolitana tre persone denunciate alla Procura

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due aree in via Argine e denunciato tre persone alla Procura. I controlli, che riguardano la tutela ambientale, sono stati intensificati e portano avanti l’attività di polizia giudiziaria. La Direzione, sotto la guida del comandante, continua a svolgere controlli mirati sul territorio.

Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli, nell'esercizio delle funzioni di polizia ambientale e di polizia giudiziaria di iniziativa attribuite alla Direzione, guidata dal comandante Lucia Rea. Nel corso dell'ultima attività ispettiva, i funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana – gruppi Gota Napoli e Gaia Pompei - hanno sottoposto a sequestro due distinte aree ubicate al di sotto dell'asse viario di via Argine (SS 152), riscontrando gravi irregolarità sotto il profilo ambientale. L’operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi, sulla base delle linee di indirizzo del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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A Non-canonical Role for a Conserved Arginine Methyltransferase by Purusharth Rajyaguru

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