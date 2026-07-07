Polibeck i lavoratori proclamano lo sciopero | timori per la liquidazione dell’azienda

Da tarantinitime.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavoratori della Polibeck Spa di Massafra hanno proclamato uno sciopero, preoccupati per la possibile messa in liquidazione dell’azienda. Le prime iniziative di protesta sono state avviate in risposta a questa prospettiva. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o risposte da parte dell’azienda. La situazione ha aumentato la tensione tra i dipendenti, che temono ripercussioni sul loro futuro occupazionale.

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Tarantini Time Quotidiano Sale la tensione alla Polibeck Spa di Massafra, dove le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di avviare le prime iniziative di sciopero per protestare contro la possibile messa in liquidazione dell’azienda. La decisione è maturata al termine dell’assemblea convocata dopo l’ultimo incontro di aggiornamento del tavolo sindacale, durante il quale, secondo quanto riferito dalla Filctem-Cgil Taranto, il consulente aziendale avrebbe comunicato che la proprietà starebbe valutando la liquidazione della società, indicando come termine il prossimo 1° ottobre. “È un annuncio gravissimo”, afferma il segretario generale della... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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