Polibeck i lavoratori proclamano lo sciopero | timori per la liquidazione dell’azienda

I lavoratori della Polibeck Spa di Massafra hanno proclamato uno sciopero, preoccupati per la possibile messa in liquidazione dell’azienda. Le prime iniziative di protesta sono state avviate in risposta a questa prospettiva. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o risposte da parte dell’azienda. La situazione ha aumentato la tensione tra i dipendenti, che temono ripercussioni sul loro futuro occupazionale.

Tarantini Time Quotidiano Sale la tensione alla Polibeck Spa di Massafra, dove le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di avviare le prime iniziative di sciopero per protestare contro la possibile messa in liquidazione dell’azienda. La decisione è maturata al termine dell’assemblea convocata dopo l’ultimo incontro di aggiornamento del tavolo sindacale, durante il quale, secondo quanto riferito dalla Filctem-Cgil Taranto, il consulente aziendale avrebbe comunicato che la proprietà starebbe valutando la liquidazione della società, indicando come termine il prossimo 1° ottobre. “È un annuncio gravissimo”, afferma il segretario generale della... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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