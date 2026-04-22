Lo sciopero dei lavoratori Natuzzi i sindacati | Adesione compatta L' azienda ci ascolti

Oggi i lavoratori della Natuzzi Spa hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro il piano aziendale che prevede possibili licenziamenti, la chiusura di uno stabilimento e l'applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria fino all’80% dei dipendenti. I sindacati riferiscono di un’adesione compatta alla protesta e chiedono all’azienda di ascoltare le loro richieste. La giornata di sciopero coinvolge numerosi lavoratori dell’azienda.

E' il giorno dello sciopero dei lavoratori della Natuzzi Spa, in agitazione a causa del piano che potrebbe portare a tagli del personale, alla chiusura di uno stabilimento e alla Cassa Integrazione Straordinaria fino all'80% dei dipendenti. La mobilitazione è stata proclamata da Fillea Cgil.🔗 Leggi su Baritoday.it

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