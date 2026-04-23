Centrale A2A i lavoratori proclamano lo sciopero | mobilitazione contro la chiusura della centrale

I lavoratori della centrale elettrica hanno deciso di avviare uno sciopero, dopo un’assemblea convocata dalla Fiom-Cgil e le sue categorie affiliate. La riunione si è tenuta ieri pomeriggio e ha portato alla decisione di mobilitarsi contro la chiusura dello stabilimento e la conseguente riduzione dell’attività nella zona tirrenica. La decisione segue le preoccupazioni per il futuro dell’impianto e delle ricadute sulla comunità locale.

L’assemblea dei lavoratori della Centrale elettrica A2A, che si è svolta ieri pomeriggio, convocata dalla Fiom-Cgil con le categorie Filcams e Fillea, ha deciso di avviare una fase di mobilitazione contro la chiusura dell'impianto e la desertificazione produttiva del comprensorio tirrenico.A.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, i lavoratori “De Vizia” proclamano lo sciopero contro i tagli Flo-Isap verso la chiusura, i sindacati proclamano lo scioperoÈ stato proclamato dalle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dal coordinamento nazionale delle rsu e delle strutture... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Centrale A2A di San Filippo del Mela, Sciotto: Subito riconvocare la Commissione. Troppi silenzi, a rischio lavoro e sicurezza energetica. Il giovane operaio precipitato nella centrale A2A di Brescia è stato dimesso dall’ospedaleBrescia – Buone notizie per il lavoratore di 19 anni che sabato ha avuto un infortunio nell’area del termogeneratore di Brescia, che fa capo alla municipalizzata A2A. Il giovane, che durante i ... ilgiorno.it A2A, distribuiti 30 milioni sul Friuli Venezia Giulia, +20% rispetto al 2022Il bilancio della sostenibilità territoriale A2A parte dai 30 milioni di euro che il gruppo presente in regione con le centrali idroelettriche di Somplago e Ampezzo, la centrale di Monfalcone e il ... rainews.it