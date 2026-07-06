Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, una frazione di 195 km da Granollers a Les Angles. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha superato il rivale Jonas Vingegaard nell’ultimo strappo e si è aggiudicato la tappa. Con questa vittoria, Pogacar ha conquistato anche la maglia gialla.

Tadej Pogacar firma il primo successo al Tour de France 2026 e si prende anche la maglia gialla. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto la terza tappa della Grande Boucle, una frazione di media montagna di 195 chilometri da Granollers a Les Angles, imponendosi sul breve strappo finale e superando il grande rivale Jonas Vingegaard. Pogacar batte Vingegaard e vola in testa. La terza frazione si è decisa negli ultimi chilometri, dove Pogacar ha trovato lo spunto decisivo per precedere di due secondi Jonas Vingegaard. Alle spalle dei due protagonisti si sono classificati l’ecuadoriano Richard Carapaz dell’EF Education-EasyPost e il francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, entrambi accreditati dello stesso tempo di Vingegaard. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Pogacar conquista la terza tappa e si prende la maglia gialla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMANDÍA Pogacar conquista el Tour con gran autoridad

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026, terza tappa: Pogacar veste la maglia gialla!Tappa breve del Tour de France 2026, con partenza da Granollers in Spagna e arrivo a Les Angles in Francia.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!Durante la terza tappa del Tour de France 2026, uno dei corridori ha staccato gli altri, conquistando la maglia gialla.

Temi più discussi: Tour de France - Tutte le tappe - Tappe 2026; Tour de France, oggi seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Da Barcellona a Parigi: percorso e risultati di tutte le tappe; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa.

Tour de France 2026, Florian Lipowitz: Ieri si poteva far meglio, ma tutto sommato sono contento; aspetto le salite più lunghe x.com

Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit

Tour de France, Pogacar vince la tappa di Les Angles ed è in maglia giallaAncora una partenza dalla Catalogna (Granollers), ma l'arrivo in salita di Les Angles segnerà il ritorno in Francia della Grande Boucle. Una tappa dura, che si chiuderà sui Pinerei Orientali dopo 195 ... sport.sky.it

Tour de France 2026, Pogacar conquista la terza tappa e si prende la maglia giallaTadej Pogacar firma il primo successo al Tour de France 2026 e si prende anche la maglia gialla. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto la terza tappa ... lapresse.it