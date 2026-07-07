Le doppiette son sempre meno, i conti fanno acqua e all’Atc qualcuno dev’esse’ arrivato alla conclusione più svelta: “Tagliamo l’impiegata e si risolve il problema”. Peccato che il giudice gli abbia risposto, in pratica: “Oh bischeri, un po’ più piano.”. Secondo quanto racconta oggi il Corriere di Arezzo, il Tribunale del lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente mandata a casa nel maggio del 2025 perché, con la caccia in calo, serviva risparmiare. Che i cacciatori siano diminuiti e che nelle casse dell’Atc entrino meno quattrini, nessuno lo mette in dubbio. Anzi, il giudice riconosce che la situazione economica dell’ente è davvero peggiorata e che contenere le spese era una scelta comprensibile. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pochi cacciatori, via l’impiegata. Ma il giudice gli leva il fucile di mano

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