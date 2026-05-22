Si addormenta in pausa pranzo e viene licenziata il giudice annulla il provvedimento | per l’impiegata 35mila euro di risarcimento

Una donna aveva deciso di tornare al lavoro prima del previsto durante la pausa pranzo per riposarsi un po’, sdraiandosi sull’infermeria aziendale a causa della stanchezza accumulata dopo notti insonni per la nascita del suo bambino. Tuttavia, si era addormentata e in quel momento era stata licenziata dall’azienda. Il giudice ha successivamente annullato il provvedimento di licenziamento, stabilendo un risarcimento di 35mila euro in favore della donna.

Aveva anticipato il rientro dalla pausa pranzo per concedersi qualche minuto di riposo. Si era sdraiata sul divanetto dell’infermeria aziendale e, stremata dalle notti insonni dopo la nascita del figlio, si era addormentata. Quel gesto, però, le è costato il posto di lavoro. Ma a distanza di tre anni, il tribunale di Varese ha ribaltato tutto: il licenziamento è stato dichiarato nullo e alla lavoratrice sono stati riconosciuti risarcimento, Tfr e contributi arretrati. La vicenda. Protagonista della vicenda è una 35enne impiegata amministrativa in un’azienda del Varesotto. I fatti risalgono al 2023, poco dopo la maternità. La donna, secondo quanto ricostruito in aula, aveva deciso di rientrare prima dalla pausa pranzo per riposarsi qualche minuto prima di tornare alla scrivania. 🔗 Leggi su Open.online

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