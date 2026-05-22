Un'impiegata di Varese era stata licenziata dopo essersi addormentata sul divano durante l'orario di lavoro. Tuttavia, il giudice ha annullato il provvedimento, ritenendolo illegittimo. La sentenza ha specificato che il licenziamento è stato deciso prima che la donna raggiungesse l'età del figlio, e questa circostanza ha influito sulla valutazione della legittimità del provvedimento. La decisione si basa su elementi legali relativi ai tempi e alle condizioni del licenziamento.

Ha dell'incedibile ciò che è successo a un'impiegata di un'azienda a Varese. La donna era stata "pizzicata" dai suoi superiori a schiacciare un pisolino su un divano presente negli ambienti della ditta. Decisione finale, licenziamento, poi revocato dal giudice a distanza di tre anni dalla vicenda.,, La 35enne impiegata amministrativa aveva deciso di anticipare il rientro dalla pausa pranzo proprio per riposarsi prima di ricominciare a lavorare: nel 2023 era diventata mamma da poco e per questo la notte non riusciva a dormire. La giovane si era recata nell'infermeria dell'azienda: qui si è stesa sul divanetto finendo per addormentarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Si addormenta lasciando una candela accesa e il divano prende fuoco: paura in un appartamento in via PaoliPaura in via Paoli per un incendio divampato all'interno di un appartamento al piano terra di uno stabile nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17...

Un uomo di 48 anni si addormenta in auto col motore acceso e viene avvolto dalle fiamme.Un uomo di 48 anni si addormenta in auto col motore acceso e viene avvolto dalle fiamme.

Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimentoHa dell'incedibile ciò che è successo a un'impiegata di un'azienda a Varese. La donna era stata pizzicata dai suoi superiori a schiacciare un pisolino su un divano presente negli ambienti della ditt ... msn.com

Varese, neomamma si addormenta sul divanetto in pausa pranzo e viene licenziata: azienda condannata a pagarle 35 mila euro di arretratiL'impiegata, che aveva partorito da pochi mesi, era rientrata in ufficio mezz'ora prima per riposarsi. I superiori l'avevano vista e avevano avviato un provvedimento disciplinare. Ma il giudice ha dic ... milano.corriere.it