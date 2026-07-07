Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci | indagati i De Laurentiis ipotesi bancarotta fraudolenta

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità stanno eseguendo perquisizioni presso le sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl in un’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. L’indagine riguarda presunte plusvalenze gonfiate per falsificare i bilanci e ipotesi di bancarotta fraudolenta. Sono coinvolti Luigi e Aurelio De Laurentiis, con i militari che stanno acquisendo documenti e informazioni nell’ambito dell’indagine.

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Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese., Il... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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