Le autorità stanno eseguendo perquisizioni presso le sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl in un’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. L’indagine riguarda presunte plusvalenze gonfiate per falsificare i bilanci e ipotesi di bancarotta fraudolenta. Sono coinvolti Luigi e Aurelio De Laurentiis, con i militari che stanno acquisendo documenti e informazioni nell’ambito dell’indagine.

Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese., Il... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci: indagati i De Laurentiis, ipotesi bancarotta fraudolenta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del BariLa Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due uomini, ritenuti legati alle società sportive di Napoli e Bari, per bancarotta...

Catania, sequestrata società di telecomunicazioni da 600 mila euro: ipotesi di bancarotta fraudolentaLe autorità hanno sequestrato una società di telecomunicazioni con un valore stimato di 600 mila euro.