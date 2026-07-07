La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due uomini, ritenuti legati alle società sportive di Napoli e Bari, per bancarotta fraudolenta. L’indagine riguarda un debito di circa 30 milioni di euro e si concentra sulla cessione del calciatore Elia Caprile. Sono state effettuate perquisizioni presso le sedi delle due società coinvolte. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità nelle operazioni finanziarie relative a queste società.

L’ipotesi della Procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. Perquisizioni nelle sedi delle due società. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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© Bari.repubblica.it - Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari

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