Catania sequestrata società di telecomunicazioni da 600 mila euro | ipotesi di bancarotta fraudolenta

Notizia in breve

Le autorità hanno sequestrato una società di telecomunicazioni con un valore stimato di 600 mila euro. Il provvedimento ha riguardato sia l’azienda stessa sia le quote societarie. L’ipotesi di reato che viene contestata è quella di bancarotta fraudolenta. Le operazioni sono state condotte dai finanzieri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità del sequestro.