Catania sequestrata società di telecomunicazioni da 600 mila euro | ipotesi di bancarotta fraudolenta
Le autorità hanno sequestrato una società di telecomunicazioni con un valore stimato di 600 mila euro. Il provvedimento ha riguardato sia l’azienda stessa sia le quote societarie. L’ipotesi di reato che viene contestata è quella di bancarotta fraudolenta. Le operazioni sono state condotte dai finanzieri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità del sequestro.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Disposto il sequestro dell’azienda e delle quote societarie. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale della Ntti Srl (Nuove Tecnologie Telefoniche Impianti), impresa con sede a Caltagirone attiva nel settore dell’installazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le telecomunicazioni. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stato stimato in circa 600 mila euro. Il provvedimento è stato adottato con finalità cautelari per impedire l’ulteriore aggravamento delle conseguenze derivanti dai presunti reati contestati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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