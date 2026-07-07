La normativa italiana sugli oli minerali usati è più dettagliata rispetto a quella europea. La filiera nazionale si basa su un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, come previsto dalla normativa europea, ma gli obblighi e gli standard applicati sono interamente italiani. Questi sono stati definiti attraverso decreti e un lavoro svolto dal Consorzio nel corso di 42 anni.

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “La filiera italiana degli oli minerali usati è un sistema Epr (Responsabilità estesa del produttore) come fissato dalla normativa europea ma gli standard e parte degli obblighi che segue sono tutti italiani, frutto di decreti o del lungo lavoro fatto dal Consorzio nei suoi 42 anni di vita. L'Europa, infatti, non ha normato molto nel nostro settore e questo, nella prospettiva futura di ulteriore abbattimento delle frontiere, potrebbe essere un problema, perché gli impianti di rigenerazione nei diversi Paesi potrebbero non raggiungere lo stesso livello di qualità che noi abbiamo in Italia per gli oli, ad esempio”.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piunti (Conou): "Normativa italiana oli minerali più ricca di quella europea"

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