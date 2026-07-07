Più libri più liberi fa marcia indietro sul patentino antifascista

Durante la fiera del libro, gli organizzatori hanno annunciato che non sarà più richiesto il patentino antifascista per accedere all’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dopo che in passato era stato introdotto come misura di sicurezza. La modifica riguarda l’accesso ai padiglioni e alle aree dedicate alla presentazione dei libri. La fiera si svolge con questa nuova regola, senza ulteriori specifiche sui motivi della scelta.

Tanto tuonò che non piovve, giusto per smentire uno dei più tradizionali proverbi popolari. Ma, del resto, negli ultimi anni «Più libri più liberi», la fiera della piccola editoria che andrà in scena alla Nuvola di Roma a dicembre, ci ha abituato a grandissime baruffe ideologiche, scatenate da sinistra con colpi di fionda «antifascista», che poi svaporano. Affondano come sassi, che mancano il bersaglio, nello stagno dell'editoria. Sta accadendo lo stesso con il «patentino di antifascismo» - definizione della Premier Giorgia Meloni - che, come vi abbiamo raccontato in queste pagine, era stato introdotto per partecipare all'edizione del 2026.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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