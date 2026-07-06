Il festival “Più liberi più liberi 2026” annuncia che saranno prese in considerazione tutte le richieste di partecipazione. La selezione si baserà sulla coerenza del progetto con gli obiettivi dell’evento, che mira a promuovere la piccola e media editoria italiana. La decisione arriva dopo le critiche sul “patentino antifascista”, con l’organizzazione che ha deciso di rivedere le modalità di accesso e partecipazione.

Alla fine saranno valutate tutte le richieste, e criterio fondamentale per la partecipazione sarà «la coerenza del progetto editoriale e imprenditoriale con le finalità della manifestazione, nata per dare visibilità e sostenere la crescita della piccola e media editoria italiana». Lo comunica la Fiera nazionale della piccola e media editoria, manifestazione culturale dell'Associazione Italiana Editori organizzata ogni anno alla Nuvola di Roma. Nessuna esclusione a priori, dunque, dopo le polemiche su quello che la premier Giorgia Meloni aveva ribattezzato «patentino antifascista», una selezione degli editori per accedere agli stand che, quest'anno, avrebbe previsto un criterio in più, un esplicito riferimento antifascista. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Più liberi più liberi 2026 e il passo indietro sul «patentino antifascista» criticato da Meloni: «Esamineremo tutte le richieste»

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