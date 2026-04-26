Siena | auto si ribalta sulla Cassia conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, a Siena, un’auto si è ribaltata lungo la strada statale Cassia. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per estrarlo in sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i soccorsi sanitari, ma al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute della persona coinvolta.

SIENA – Incidente stradale nella notte fra il 25 e il 26 aprile 2026 a Siena. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 2 Cassia, al km 269+600, per un’autovettura alimentata a GPL che si è ribaltata su un fianco. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena: auto si ribalta sulla Cassia, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco Notizie correlate Leggi anche: Auto tampona un camion sulla Pedemontana: automobilista incastrato soccorso dai vigili del fuoco Auto si ribalta in via Cristoforo Colombo: conducente estratto dai Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto in via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si ribalta con l'auto: 21enne trasportato all'ospedale a Siena; Auto si ribalta sulla SP26 a Rapolano, grave 21enne; Rapolano Terme, auto si ribalta sulla Sp 26: 21enne alle Scotte; Rapolano Terme, auto si ribalta sulla sp 26: ferito un 21enne. Siena, auto si ribalta sulla Cassia: conducente estratto dai vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23:55 di ieri sera lungo la SS 2 Cassia, al km 269+600, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura aliment ... radiosienatv.it Siena: auto si ribalta sulla Cassia, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuocoIncidente stradale nella notte fra il 25 e il 26 aprile 2026 a Siena. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 2 Cassia, al km 269+600, per un’autovettura alimentata a GPL che si è ribaltata su ... firenzepost.it I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23:55 di ieri - facebook.com facebook Per circolazione rallentata sulla linea, il regionale 19129 (SIENA - BUONCONVENTO) è cancellato. Viaggiatori con treno straordinario 76717 alle ore 19:35. #treni x.com