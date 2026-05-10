A Piacenza un parroco e un imam salgono insieme sul ring palestra di boxe inaugurata con Vangelo e Corano

A Piacenza, un parroco e un imam hanno partecipato all'inaugurazione di una nuova palestra di boxe. Durante l'evento, il parroco e l'imam sono saliti insieme sul ring, simbolo della collaborazione tra le due comunità. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto reciproco, con le due figure religiose presenti per condividere il momento di apertura della struttura. La palestra è stata aperta ufficialmente con la partecipazione di diverse persone.

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Anche un ring può diventare un luogo di incontro tra culture e religioni diverse. Nella nuova sede della Boxe Piacenza il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit hanno inaugurato la palestra con un gesto simbolico e potente: per la benedizione degli spazi dedicati allo sport, infatti, hanno letto il Vangelo e anche versetti del Corano. Parroco e imam insieme sul ring L'inaugurazione della palestra a Piacenza Uno spazio anche per le persone malate di Parkinson Parroco e imam insieme sul ring Scena insolita ma potente nella nuova sede della Boxe Piacenza, all’interno del Palazzetto dello Sport di via Alberici. Il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit, infatti, sono salito insieme sul ring per inaugurare la palestra.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A Piacenza un parroco e un imam salgono insieme sul ring, palestra di boxe inaugurata con Vangelo e Corano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I colpi in fronte fanno male #boxing #pugilato in collab con @greenhillitalia485 Notizie correlate Leggi anche: Torna la boxe al PalaLuzi. Sul ring salgono 28 pugili Viaggio al centro della palestra Audace, dove la boxe è storia: tra locandine di film e il ring dei Giochi di Roma 1960Un gruppo di studenti, a Roma per passare il weekend, si scatta dei selfie davanti alla palestra Audace, così vicina al Colosseo che basta spostarsi... Argomenti più discussi: Parroco e imam sul ring insieme per l'inaugurazione di Boxe Piacenza; Boxe Piacenza al Palazzetto, parola d'ordine integrazione; Funerali Zanardi, l'omelia di don Pozza: il racconto dei ragazzi detenuti incontrati in autogrill; Famiglia nel bosco: Garante infanzia, per la mamma solo visite con educatrice.