A Piacenza un parroco e un imam salgono insieme sul ring palestra di boxe inaugurata con Vangelo e Corano
A Piacenza, un parroco e un imam hanno partecipato all'inaugurazione di una nuova palestra di boxe. Durante l'evento, il parroco e l'imam sono saliti insieme sul ring, simbolo della collaborazione tra le due comunità. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto reciproco, con le due figure religiose presenti per condividere il momento di apertura della struttura. La palestra è stata aperta ufficialmente con la partecipazione di diverse persone.
Anche un ring può diventare un luogo di incontro tra culture e religioni diverse. Nella nuova sede della Boxe Piacenza il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit hanno inaugurato la palestra con un gesto simbolico e potente: per la benedizione degli spazi dedicati allo sport, infatti, hanno letto il Vangelo e anche versetti del Corano. Parroco e imam insieme sul ring L'inaugurazione della palestra a Piacenza Uno spazio anche per le persone malate di Parkinson Parroco e imam insieme sul ring Scena insolita ma potente nella nuova sede della Boxe Piacenza, all’interno del Palazzetto dello Sport di via Alberici. Il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit, infatti, sono salito insieme sul ring per inaugurare la palestra.🔗 Leggi su Virgilio.it
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