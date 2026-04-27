Torna a casa dopo la condanna per maltrattamenti e picchia la moglie | arrestato di nuovo

Un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia ha ripreso la convivenza con la moglie, ma successivamente è stato denunciato nuovamente per violenze. Dopo questa seconda denuncia, i domiciliari sono stati revocati e l’uomo è stato arrestato di nuovo. La vicenda si è svolta nel giro di pochi mesi, con un primo episodio di condanna e un successivo riaccendersi delle tensioni domestiche.

Una condanna per maltrattamenti in famiglia, poi la pace e la ripresa del rapporto sentimentale e di nuovo una denuncia per violenze con revoca dei domiciliari.È la storia di 29enne tunisino, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, già condannato per aver maltrattato la moglie, che si è visto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento Picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato. I maltrattamenti andavano avanti da anniCassina de’ Pecchi (Milano), 31 marzo 2026 – Ormai da anni era vittima dell’uomo che in teoria avrebbe dovuto amarla, suo marito. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inganno digitale e lieto fine: il cane Archer torna a casa dopo la truffa dell’Intelligenza artificiale; Moto2, Piqueras torna a casa dopo il terribile incidente al GP Usa di Austin; Roma, dopo il trapianto di cuore Pietro torna a casa: festa al Bambino Gesù; Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore. In un video l’abbraccio a chi l’ha curato per mesi. Bimbo perugino di 8 anni torna a casa dopo il trapianto di cuorePietro torna a casa con un cuore nuovo. Il bimbo perugino di 8 anni che a Natale è stato sottoposto al trapianto è stato dimesso dall’ospedale pediatrico di Roma, Bambino Gesù. L’annuncio è arrivato d ... umbria24.it Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù: 18 mesi d'attesa e una cura rivoluzionariaÈ tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 ... leggo.it 27/4/26. Il Pd torna a chiedere al sindaco chiarimenti su piazzale Europa e viale Umbria,dove i lavori creano disagi:cosa avverrà s Campo Cannoni e area ex-Cichito dove sarà il nuovo capolinea dei busQuando saranno eseguiti i lavori compensativi per ab x.com Torna il Salone dell'Arte e del Restauro A Firenze https://cityne.ws/xepIZ - facebook.com facebook