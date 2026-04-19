Picchia la moglie dopo una lite lei fugge a casa di un vicino | arrestato marito violento

Venerdì mattina a Montelupone, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una lite domestica. La donna, dopo essere stata picchiata e insultata, si è rifugiata nella casa di un vicino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato condotto in caserma. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di violenza familiare.

MACERATA - Colpisce e insulta la moglie durante una lite domestica. Arrestato un 45enne. È quanto accaduto venerdì mattina a Montelupone. L’uomo, già ai domiciliari per un’altra condanna, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la compagna,.44 anni, al culmine di un diverbio, pare scaturito.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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