Al 15’ dell’ottavo di finale tra Argentina ed Egitto, Ibrahim ha segnato di testa portando gli africani in vantaggio. A fine primo tempo, l’Argentina è sotto 1-0. Lionel Messi ha sbagliato un rigore, il secondo consecutivo, e successivamente ha colpito un palo. La partita è ancora in corso e si gioca in un clima di tensione.

È il secondo rigore consecutivo sbagliato da Messi. È finito il primo tempo dell’ottavo di finale tra l’Argentina di Lionel Messi e l’Egitto di Salah. La gara è iniziata subito con una sorpresa, gli egiziani sono passati in vantaggio al 15? con il colpi di testa di Ibrahim. La seconda sorpresa è arrivata sei minuti dopo, quand o Messi ha sbagliato un altro calcio di rigore. La ‘Pulce’ ha tirato dal solito lato, incrociato ma non tanto. Ha così facilitat la parata di Shobeir. Dopo quello sbagliato con l’Austria, dunque, Messi ha sbagliato un altro rigore. Il 10 argentino ha poi colpito il palo con una punizione da trenta metri. Al momento, l’Egitto quindi è in vantaggio per 1-0 ma la gara è molto lunga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, Argentina-Egitto 0-1 alla fine del primo tempo: Messi sbaglia un altro rigore e poi colpisce un palo

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Argentina–Egitto: Messi e compagni rischiano ancora Il pronostico

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