Gli sbandieratori di Porta Maggiore hanno vinto la competizione a Pianeta Quintana. La manifestazione è considerata l'inizio della tradizionale Settimana Santa per gli abitanti di Ascoli.

E’ cominciata, per gli ascolani, senza voler essere blasfemi, quella che viene ribattezzata come ‘Settimana Santa’, ovvero quella che conduce alla Quintana. L’edizione in notturna, della giostra, è in programma sabato sera. Nel frattempo, nello scorso weekend si è svolta la 36esima edizione del Palio cittadino per sbandieratori e musici. Due serate intense, tra sabato e domenica, ricche di emozioni, colpi di scena e prestazioni di altissimo livello di fronte a una straordinaria cornice di pubblico per una manifestazione che, vent’anni dopo, è tornata a svolgersi a piazza del Popolo, a causa del cantiere ancora presente a piazza Arringo. A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pianeta Quintana. Sbandieratori, trionfo per Porta Maggiore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pianeta Quintana. Svelato il palio di luglio: un giovane San Francesco e l’omaggio alla povertàIl palio di luglio di Pianeta Quintana sarà dedicato a un giovane San Francesco che, con il saio e un ramo d’ulivo, simboleggia la povertà e la pace.

Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ BrozziLo scorso weekend, piazza Mazzini ha accolto numerosi spettatori per le gare del Palio Musici e Sbandieratori della Contesa Estense.