pesista olimpico azzurro condannato per stupro di gruppo

Un pesista olimpico italiano, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato per stupro di gruppo. La vittima è una turista finlandese. La sentenza riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto in Italia. I dettagli del processo non sono stati resi pubblici. La condanna si riferisce a un episodio avvenuto nel territorio nazionale. La vicenda ha avuto ampia copertura mediatica.

TRAPANI Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel Sollevamento Pesi alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020 e nel 2024 a Parigi è stato condannato per violenza sessuale ai danni di una turista finlandese. Il Tribunale di Trapani gli ha inflitto 5 anni e 4 mesi di reclusione di pena. Il pesista azzurro è stato riconosciuto colpevole in primo grado di violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata disposta per gli altri tre imputati: Claudio Tutino, 35 anni, Davide Lupo, 31, e Stefano Mongiovì, 30. Il pm aveva chiesto per tutti una pena ben più severa di dieci anni. Il collegio, presieduto dal giudice Franco Messina, ha stabilito anche il risarcimento dei danni in favore della giovane, costituitasi parte civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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