Il Tribunale di Trapani ha condannato a cinque anni e quattro mesi quattro imputati, tra cui il pesista olimpico Antonino Pizzolato, per violenza sessuale su una turista finlandese di 27 anni. La decisione riguarda anche Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La sentenza si basa su accuse di violenza sessuale commessa ai danni della donna. I quattro imputati sono stati giudicati colpevoli e condannati con la stessa pena.

Cinque anni e quattro mesi di reclusione per il pesista azzurro Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, e la stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane, costituita parte civile, il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022. La turista, in vacanza a Trapani con due amiche, dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pizzolato condannato per stupro: 5 anni e 4 mesi al pesista azzurro e agli tre imputati

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Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista

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Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, 30 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici con lui quella sera. x.com

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