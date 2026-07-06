Un giudice ha condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere il pesista olimpico Antonino Pizzolato e tre amici per stupro di gruppo su una donna finlandese di 27 anni. La vicenda si è svolta a Trapani. La stessa pena è stata inflitta ai tre uomini che erano con lui durante l’episodio. La condanna riguarda l’accusa di aver commesso il reato in gruppo.

Cinque anni e quattro mesi di reclusione per il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, e la stessa pena per i 3 amici Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Il Tribunale di Trapani li ha riconosciuti colpevoli dello stupro di gruppo ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Il collegio ha inoltre riconosciuto alla giovane, costituita parte civile, il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022. La turista, in vacanza a Trapani con due amiche, dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pesista Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per stupro di gruppo su una 27enne finlandese a Trapani

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Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista

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