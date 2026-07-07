Pesista Nino Pizzolato condannato a 5 anni per stupro di gruppo a una turista finlandese

Da napolipiu.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pesista azzurro è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso uno stupro di gruppo su una turista finlandese. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani, che ha riconosciuto le responsabilità dell’atleta e di altri tre imputati. L’episodio risale a una data precedente, e le accuse riguardano violenza sessuale di gruppo. La condanna si basa sui fatti emersi nel procedimento giudiziario.

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VIOLENZA SESSUALE, lex pesista olimpico NINO PIZZOLATO CONDANNATO a 5 anni e 4 mesi

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