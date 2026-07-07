Un pesista azzurro è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso uno stupro di gruppo su una turista finlandese. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani, che ha riconosciuto le responsabilità dell’atleta e di altri tre imputati. L’episodio risale a una data precedente, e le accuse riguardano violenza sessuale di gruppo. La condanna si basa sui fatti emersi nel procedimento giudiziario.

Antonino Pizzolato e Altri Colpevoli di Violenza Sessuale: La Sentenza del Tribunale di Trapani. TRAPANI (ITALPRESS) – Una sentenza drammatica ha coinvolto il pesista azzurro Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e previsto per Parigi 2024, insieme a Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Tutti e quattro sono stati condannati a cinque anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. La pronuncia è stata emessa dal Tribunale di Trapani, che ha anche riconosciuto il diritto della giovane a ricevere un risarcimento per i danni subiti. Dettagli sui Fatti Accaduti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pesista Nino Pizzolato condannato a 5 anni per stupro di gruppo a una turista finlandese.

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VIOLENZA SESSUALE, lex pesista olimpico NINO PIZZOLATO CONDANNATO a 5 anni e 4 mesi

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