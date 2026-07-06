Un ex pesista olimpionico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver violentato una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani nel luglio 2022. La sentenza è stata emessa dopo il processo in tribunale. La federazione di categoria ha dichiarato di essere impegnata nella lotta contro ogni forma di abuso. La vittima ha testimoniato in aula riguardo all'aggressione subita. La condanna è definitiva.

TRAPANI – Condannato a 5 anni e 4 mesi anni per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani nel luglio del 2022. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina. “I valori etici, di legalità, correttezza e rispetto delle regole costituiscono riferimenti imprescindibili per la Fipe che continuerà ad ispirare a tali principi ogni propria decisione e comunicazione” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni. L’accusa: violenza sessuale su una turista finlandese. Fipe: “Impegno contro abusi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista

Notizie e thread social correlati

Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppoUn atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo.

Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesiUn ex atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver stuprato una turista finlandese in una casa vacanze a...

Temi più discussi: Stupro turista finlandese, condanna a 5 anni e 4 mesi per pesista olimpionico Pizzolato; L'olimpionico Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista; ?Volley, tre atlete della Megabox in Nazionale: Bolzonetti raggiunge Giovannini e Omoruyi; Spine, macchie e tentacoli, il mare stravolto dagli alieni Amano le acque bollenti.

Antonino Pizzolato, pesista olimpionico condannato per stupro gruppo x.com

Pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni. L’accusa: violenza sessuale su una turista finlandese. Fipe: Impegno contro abusiCondannato a 5 anni e 4 mesi anni per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani nel luglio del 2022. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parig ... firenzepost.it

Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato a Trapani per stupro di gruppoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato condannato a Trapani per stupro di gruppo ... tg24.sky.it