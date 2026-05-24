John Vignola racconta Miles Davis | il jazz come continua trasformazione
Il libro “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” di John Vignola è stato pubblicato da Rai Libri. Il testo si concentra sulla figura di Miles Davis, considerato uno dei musicisti più innovativi del Novecento, e analizza le sue diverse fasi artistiche e trasformazioni nel corso della carriera.
ROMA – Arriva in libreria per Rai Libri “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis“, il nuovo libro di John Vignola dedicato a una delle figure più rivoluzionarie della musica del Novecento: Miles Davis. Più che una biografia tradizionale, il volume si presenta come un percorso dentro le trasformazioni artistiche di Davis, un musicista che ha fatto del cambiamento la propria cifra espressiva. Attraverso 192 pagine, Vignola segue le svolte decisive della carriera del trombettista americano, mostrando come ogni fase della sua produzione abbia ridefinito il linguaggio del jazz e influenzato intere generazioni di musicisti.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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In libreria Esercizi di metamorfosi di John Vignola: il libro su Miles Davis che esplora le sue rivoluzioni musicali #MilesDavid #JohnVignola #esercizidimetamorfosi x.com
John Vignola al Salone Internazionale del Libro di Torino con Esercizi di metamorfosi - Le molte vite musicali di Miles Davis. Dal 20 maggio nelle librerie e negli store digitali facebook
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