Giornata Internazionale del Jazz al San Pietro a Majella omaggio a Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita

Il 30 aprile 2026 il Conservatorio di San Pietro a Majella ospiterà una maratona musicale dedicata alla Giornata Internazionale del Jazz. L’evento si concentrerà su un omaggio a Miles Davis e John Coltrane, entrambi nati nel centenario della loro nascita. La manifestazione durerà l’intera giornata e proporrà diverse esibizioni di artisti e musicisti impegnati in interpretazioni dei brani più rappresentativi dei due jazzisti.