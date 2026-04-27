Giornata Internazionale del Jazz al San Pietro a Majella omaggio a Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita
Il 30 aprile 2026 il Conservatorio di San Pietro a Majella ospiterà una maratona musicale dedicata alla Giornata Internazionale del Jazz. L’evento si concentrerà su un omaggio a Miles Davis e John Coltrane, entrambi nati nel centenario della loro nascita. La manifestazione durerà l’intera giornata e proporrà diverse esibizioni di artisti e musicisti impegnati in interpretazioni dei brani più rappresentativi dei due jazzisti.
Giovedì 30 aprile 2026 il Conservatorio di San Pietro a Majella celebrerà la Giornata Internazionale del Jazz con una maratona musicale incentrata sull’omaggio a Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita. Ospitata nella Sala Scarlatti, la kermesse prenderà il via alle ore 13.00 con.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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