persone in gioco connessioni intrattenimento e nuove forme di partecipazione il video

Mercoledì 1 luglio si è svolto al MoMeC di Roma l'evento “Persone in gioco”, organizzato con SWG e Brightstar Lottery. L'iniziativa ha affrontato temi legati alle connessioni tra persone, intrattenimento e nuove modalità di partecipazione. La discussione si è concentrata sulle trasformazioni nel settore e sulle modalità di coinvolgimento del pubblico. Non sono stati comunicati dettagli su interventi o risultati specifici dell'incontro.

? “Persone in gioco. Connessioni, intrattenimento e nuove forme di partecipazione”, organizzato in collaborazione con SWG e Brightstar Lottery, si è tenuto mercoledì 1 luglio pomeriggio presso il MoMeC a Roma. L’incontro rappresenta un nuovo appuntamento con l’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, “Giocare da grandi”, attivo dal 2020 per approfondire in chiave empirica i principali aspetti del gioco pubblico. Grazie ai dati raccolti dall’Osservatorio, ogni evento ha indagato un tema specifico e di attualità, promuovendo un confronto informato tra rappresentanti istituzionali ed esperti. La tavola rotonda è proseguita con un percorso di... 🔗 Leggi su Formiche.net

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