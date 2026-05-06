Dal 14 al 17 maggio 2026, il teatro romano ospiterà il monologo “Il Gioco delle Forme”, scritto e diretto da Stefano Ferrara. La rappresentazione si terrà presso Teatrosophia, uno dei luoghi dedicati alla scena teatrale contemporanea. La pièce racconta la resilienza gentile di Bruno Petrosino, protagonista del monologo, in un evento che coinvolgerà il pubblico lungo tutta la sua durata.

Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta coraggiosa e profondamente umana con l’arrivo sul palco di Teatrosophia dello spettacolo Il Gioco delle Forme. Scritto e diretto da Stefano Ferrara, il monologo vede come protagonista Bruno Petrosino, attore che nonostante la giovane età ha già dimostrato una maturità interpretativa fuori dal comune. Dopo il successo ottenuto nella prima parte della stagione con Nessuno dopo di te, Petrosino torna in scena per dare corpo e voce a una storia che sfida le convenzioni e invita lo spettatore a un esercizio di empatia e riflessione profonda.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Gioco delle Forme: la resilienza gentile di Bruno Petrosino a Teatrosophia

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