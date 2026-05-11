Il gioco delle forme

Un attore giovane, ma con un solido e articolato percorso teatrale alle spalle. Un volto dai tratti inconfondibili che ha già conquistato il pubblico nella prima parte della stagione con Nessuno dopo di te. Bruno Petrosino torna in scena con un monologo intenso e delicato: un atto di resilienza.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Gioco al gioco delle forme

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