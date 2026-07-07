Un uomo è stato arrestato per aver perseguitato una ragazza di 17 anni, minacciandola con un messaggio in cui diceva: «Farai la fine di Martina Carbonaro». Per mesi ha inviato numerosi messaggi, ha creato profili social falsi usando le sue foto e le ha rivolto minacce legate all’omicidio di una 14enne avvenuto ad Afragola.

Per mesi avrebbe perseguitato una 17enne, sommergendola di messaggi, creando profili social falsi con le sue foto e arrivando a minacciarla con un riferimento all'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola. Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Casoria, in provincia di Napoli, con l'accusa di atti persecutori. Messaggi e profili fake I due si erano conosciuti nel settembre 2023, senza più avere contatti fino al dicembre 2025, quando il giovane avrebbe iniziato a tempestare la ragazza di messaggi su WhatsApp, Instagram e TikTok, chiedendole di fidanzarsi. Al rifiuto della 17enne, i messaggi sarebbero diventati sempre più insistenti e aggressivi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Perseguita una 17enne e la minaccia: «Farai la fine di Martina Carbonaro!». Arrestato

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