La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi di Napoli e Bari, coinvolgendo anche la Filmauro. L’operazione rientra in un’indagine coordinata dalla Procura di Bari e vede come indagati due persone con lo stesso cognome. Le verifiche riguardano le attività delle società sportive e della casa di produzione cinematografica. Nessuna informazione su eventuali sequestro o altre misure adottate durante le operazioni.

Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della SSC Napoli, della SSC Bari e della Filmauro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari. Al centro delle indagini ci sono Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, e il figlio Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società biancorossa. Secondo quanto reso noto dagli investigatori, i due sono iscritti nel registro degli indagati con le ipotesi di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio d'esercizio 2024 della SSC Bari, e di bancarotta fraudolenta, collegata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società calcistica barese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

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De Laurentiis indagati, perquisizioni in corso nelle sedi di Napoli, Bari Calcio e Filmauro

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