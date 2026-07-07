La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli, coinvolgendo anche la Filmauro. La Procura di Bari ha aperto un’indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti della famiglia De Laurentiis. La mattina è trascorsa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato avanti le operazioni nelle sedi di Napoli, Bari e presso la società di produzione cinematografica.

Mattinata shock per la famiglia De Laurentiis. Brusco risveglio per Aurelio e i suoi figli. Tutto nasce dalla Procura di Bari. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli. Scrive Repubblica Bari: L’inchiesta, coordinata dal procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, è condotta dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese e riguarda le false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari) nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (cioè il fallimento), presentata per l’insolvenza della medesima società sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - I De Laurentiis accusati di bancarotta fraudolenta a Bari: la Finanza nelle sedi di Napoli, Bari e Filmauro

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De Laurentiis va via dopo la retrocessione del Bari | SudTirol - Bari , Serie B Play Out ,22/05/2026

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