È stato notificato un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi, riguardante un’indagine per bancarotta fraudolenta. Le verifiche si sono svolte nelle sedi di Napoli e Bari, e coinvolgono anche la cessione del calciatore Elia Caprile. L’inchiesta è condotta dalla Procura di Bari.

Un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi è stato notificato pochi minuti fa. Inchiesta della Procura di Bari, accusa di bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Perquisizione nelle sedi di Napoli e Bari: verifiche sulla cessione del calciatore Elia Caprile

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