Cerreto Sannita arrestato 50enne | in casa crack e materiale per lo spaccio

Durante un'operazione dei Carabinieri a Cerreto Sannita, un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver detenuto crack e materiale per lo spaccio nella sua abitazione. I militari hanno effettuato una perquisizione, trovando sostanze stupefacenti e attrezzature utili alla distribuzione. L'uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano L’operazione è scaturita nell’ambito di mirati controlli svolti dai militari dell’Arma sul territorio, dopo giorni di appostamenti. L’attività è scattata nella tarda mattinata di ieri quando, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 26 grammi di crack, già suddivisi in dosi, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il cinquantenne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, che coordina le indagini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cerreto Sannita, arrestato 50enne: in casa crack e materiale per lo spaccio Notizie correlate Cocaina e materiale per lo spaccio in casa: denunciato 35enneCocaina, bilancini di precisione e appunti ritenuti riconducibili a un’attività di spaccio. Colleferro. Blitz antidroga nel tardo pomeriggio. Giovane 20enne arrestato dalla Polizia di Stato con hashish, contanti e materiale per lo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 Maggio, a conclusione di una mirata attività info-investigativa sviluppata nei giorni...