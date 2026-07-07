Permessi per motivi personali | ecco cosa devi scrivere per non farteli rifiutare

Una sentenza della Cassazione ha modificato le regole sui permessi di tre giorni all'anno per motivi personali o familiari, un diritto previsto dal contratto di lavoro. La decisione ha generato incertezza tra i docenti italiani, che si trovano ora in una situazione di confusione normativa. La sentenza ha chiarito alcuni aspetti, ma ha anche creato nuovi interrogativi sull’applicabilità e i requisiti richiesti per ottenere i permessi.

Tre giorni l’anno per motivi personali o familiari: un diritto contrattuale che sembrava consolidato è oggi al centro di un acceso scontro giuridico. Una sentenza della Cassazione ha rimescolato le carte, e i docenti italiani si ritrovano in un limbo normativo. Il caso di una insegnante di sostegno di Maranello accende i riflettori su un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della scuola.“Ho diritto a due giorni, me ne danno uno solo”Un docente a tempo determinato presso un Istituto Comprensivo “, aveva un atto importante da firmare. Appuntamento improrogabile, a circa 800 chilometri di distanza. Ha fatto tutto come si deve: ha presentato la domanda in anticipo, ha allegato la documentazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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