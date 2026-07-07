A Pergine Valdarno si è svolta una serata dedicata alla presentazione del libro “L’anima che rinasce” di Letizia Balò. L’evento ha coinvolto il pubblico in una discussione sulla narrazione della rinascita locale, attraverso le pagine dell’autrice. La serata ha previsto letture e interventi, con un focus sulla ripresa del territorio e sulla sua storia recente. La presentazione si è tenuta ieri, coinvolgendo residenti e appassionati di letteratura.

Arezzo, 07 luglio 2026 – Una serata dedicata alla lettura e alla riflessione quella vissuta ieri a Pergine Valdarno con la presentazione del libro di Letizia Balò “L’anima che rinasce”. Il romanzo racconta la storia di Elena, una donna che agli occhi degli altri appare forte e capace di affrontare ogni situazione, ma che dentro custodisce ferite profonde e difficili da mostrare. Una protagonista che ha imparato a resistere e ad andare avanti, ma che deve ancora scoprire come tornare a vivere pienamente. La vicenda si sviluppa tra Milano e Parigi, in un percorso fatto di sfide professionali, cambiamenti e decisioni importanti. Elena si trova... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergine Valdarno, la rinascita raccontata attraverso le pagine di Letizia Balò

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