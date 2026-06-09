Un fotografo ha scattato ritratti di produttori di Champagne nelle loro aziende, catturando volti e mani al lavoro tra botti e filari. Le immagini mostrano operai che, tra vigne e cantine, svolgono attività quotidiane, dal raccolto alla spumantizzazione. Le foto mettono in luce l’umanità dietro le bottiglie, senza aggiungere commenti o didascalie. La serie fotografica si concentra sui volti e sui gesti di chi produce lo Champagne.

La Champagne raccontata attraverso le persone prima che attraverso le bottiglie. È l’idea da cui nasce “Portraits”, il nuovo progetto editoriale di Champagne Society presentato a Milano negli spazi di Identità Golose in corso in questo giorno, uno dei luoghi di riferimento per il dibattito sull’alta gastronomia e sul vino. Alla direzione editoriale della rivista c’è Bruno Petronilli, giornalista e critico enogastronomico con una lunga esperienza nel settore. Con lui lavoreranno il team di Champagne Society e una rete di collaboratori che conoscono da vicino il territorio francese e i suoi protagonisti. L’obiettivo dichiarato è spostare l’attenzione dal prodotto alle persone che contribuiscono a costruire l’identità della Champagne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Portraits, la Champagne raccontata attraverso le persone

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