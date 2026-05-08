Laterina Pergine Valdarno celebra Leonardo Pieraccioni

A Laterina Pergine Valdarno si è svolta una manifestazione dedicata a Leonardo Pieraccioni, con momenti di musica e spettacolo che hanno attirato numerosi partecipanti. La celebrazione si è svolta in un casolare toscano che è stato protagonista di alcune scene di film italiani. Durante l’evento, sono state ripercorse le battute e le interpretazioni più note dell’attore e regista. La giornata ha visto la presenza di pubblico e appassionati del cinema.

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Arezzo, 08 maggio 2026 – Riflettori accesi, musica nell’aria, battute entrate nella memoria collettiva e un casolare toscano diventato iconico del cinema italiano. A distanza di trent’anni dall’uscita, Il Ciclone torna idealmente nei luoghi che ne hanno costruito l’immaginario. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno si prepara infatti a un intero weekend di eventi dedicati a Leonardo Pieraccioni, protagonista e regista della celebre commedia che ha segnato un’epoca del cinema italiano. Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 15 maggio ai Giardini Guinigi di Laterina. Alle 19.45 è prevista l’apertura della “Casina della birra” con l’evento Aperirocchio, mentre alle 21.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laterina Pergine Valdarno celebra Leonardo Pieraccioni Notizie correlate Referendum, il PD di Laterina e Pergine Valdarno: “Partecipazione alta e risultato significativo”Arezzo, 25 marzo 2026 – L’Unione comunale del Partito Democratico commenta con soddisfazione i risultati del recente referendum sulla giustizia,... Centri estivi, bonus alle famiglie: Laterina Pergine Valdarno investe sulla comunità educanteArezzo, 29 aprile 2026 – Un sostegno economico concreto alle famiglie, ma anche una scelta che punta a rafforzare il sistema educativo locale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuove Acque, lavori nel comune di Laterina Pergine Valdarno lunedì 11 maggio; Conti in ordine, più investimenti, cresce il welfare. Il comune approva il bilancio 2025; Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale; Sicurezza in casa incontro a Montalto per gli over 65. Laterina Pergine Valdarno celebra Leonardo PieraccioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Il modo migliore per iniziare una nuova settimana Guardare in alto e lasciarsi ispirare dalla nostra storia! Buona giornata e Buona settimana Laterina Pergine Valdarno! - facebook.com facebook