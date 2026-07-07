Perdersi nella memoria e ritrovarsi in una visione
Un individuo ricorda un momento preciso, un ricordo che si fa strada nella mente come un paesaggio familiare. La memoria si manifesta come una mappa interiore, con punti di riferimento che si intrecciano alla storia personale. In quella visione, si percepisce un luogo che raccoglie ricordi e emozioni, un ambiente che sembra plasmare l’identità di chi rivive quei frammenti di vita.
So e la sento in me, che esiste una certa geografia della narrazione, e che asseconda una geografia dell’anima.. luogo della memoria coltivata, in cui si radica la storia personale, ogni storia. E’ un collage di magiche visioni e storie, in un mosaico variegato tra le cui tessere si scorgono scorci di vita vissuta, ricordi personali, storie da raccontare. E’ la scoperta di un paesaggio che si credeva perso, ritrovarlo e intrecciarlo continuamente con il dialogo del tempo; nasce così una conversazione con l’anima, una narrazione senza età, né tempo. Ed ecco dipanarsi, da una tessera all’altra, ricordi disseminati per le assolate strade di Santa Caterina (R. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Dio è Logica Oltre i Dogmi e le Verità Scomode S3 con Ronny E8 S3 FINALE STAGIONE
Notizie e thread social correlati
Le Relazioni Difettose. Restare, perdersi, ritrovarsiOgni settimana, questa rubrica affronta storie di relazioni che, nel tempo, si sono complicate o sono cambiate.
Memoria, periferia e identità: al Nuovo Eden la visione intensa di “Una cosa vicina”Al Nuovo Eden di Brescia si tiene una proiezione del film “Una cosa vicina”, un’opera di grande cinema d’autore.
Argomenti più discussi: Atri - Mostra Di Gino Marcone; Demenza, arriva il GPS per ritrovare chi rischia di perdersi: dieci dispositivi in provincia di Modena; Libri, Roberto Puglisi si racconta in Amare vuol dire non perdersi mai / Video; Mostra 'Pure il vento'.
Pubblicchiamo il programma dell’evento di sabato 27 giugno, Tramonto a Monte Scuderi, una camminata per perdersi nella bellezza del tramonto e ritrovarsi nelle emozioni che solo la natura sa regalare. Vi chiediamo di comunicare la vostra adesione entro g facebook
Perdersi nella memoriaCome si arriva a scrivere un libro? Soprattutto, è sempre necessario pubblicarlo? In un periodo in cui il mercato e lo spazio editoriale sono sempre più saturi di libri e delle persone che scrivono ... internazionale.it