perdersi nella memoria e ritrovarsi in una visione

So e la sento in me, che esiste una certa geografia della narrazione, e che asseconda una geografia dell’anima.. luogo della memoria coltivata, in cui si radica la storia personale, ogni storia. E’ un collage di magiche visioni e storie, in un mosaico variegato tra le cui tessere si scorgono scorci di vita vissuta, ricordi personali, storie da raccontare. E’ la scoperta di un paesaggio che si credeva perso, ritrovarlo e intrecciarlo continuamente con il dialogo del tempo; nasce così una conversazione con l’anima, una narrazione senza età, né tempo. Ed ecco dipanarsi, da una tessera all’altra, ricordi disseminati per le assolate strade di Santa Caterina (R. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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