Ogni settimana, questa rubrica affronta storie di relazioni che, nel tempo, si sono complicate o sono cambiate. Le persone condividono esperienze di sentimento, perdita e rinascita, spesso rivelando come la vita affettiva possa attraversare momenti di difficoltà. Alla soglia dei 35 anni, gli intervistati commentano con sincerità e un po’ di ironia il percorso emotivo che li ha portati a capire cosa significa restare, perdersi e, infine, ritrovarsi.

C ara Ester, la tua rubrica è per me un appuntamento fisso e devo dire che ormai, alla soglia dei 35, mi fa sorridere vedere come le storie si assomiglino un po’ tutte. In particolare, se guardo alle ultime due lettere che hai pubblicato, io mi ritrovo in entrambe, in diverse età della vita. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X L’amore unidirezionale della ventenne, l’amore svuotato: quanto mi ci sono rispecchiata. Anche io, proprio come lei, avevo investito su quell’amore che poi se ne era andato. Nel periodo peggiore, diciamo, perché nel giro di una settimana avevo perso il mio amore, era venuta a mancare la nonna con cui ero cresciuta, che per me era (anzi, è ancora.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose. Restare, perdersi, ritrovarsi

Notizie correlate

Leggi anche: Riapre il Labirinto. Dove perdersi ...e ritrovarsi

Leggi anche: Le Relazioni Difettose: lasciare o insistere quando l’amore è un dubbio

Aggiornamenti e dibattiti

Le Relazioni Difettose. L’amore a metà che non basta mai (e che non si riesce a lasciare)Amore complicato e relazioni difettose: perché ci si lega a chi non si espone davvero e si resta in attesa di qualcosa che non arriva ... iodonna.it

Le Relazioni Difettose – Perché non riesco a dimenticare il mio ex?Mi sono imbattuta però in un articolo di questa rubrica in cui una ragazza aveva a che fare con un ragazzo che non riusciva a staccarsi dall’ex, che dopo 15 anni ancora la cercava ed erano presenti ... iodonna.it