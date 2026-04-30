Memoria periferia e identità | al Nuovo Eden la visione intensa di Una cosa vicina

Al Nuovo Eden di Brescia si tiene una proiezione del film “Una cosa vicina”, un’opera di grande cinema d’autore. La serata si concentra su temi legati alla memoria, alla periferia e all’identità, offrendo agli spettatori un’occasione di riflettere su questi argomenti attraverso una narrazione intensa. La proiezione è parte di un evento dedicato alla presentazione di film che approfondiscono aspetti umani e sociali.

Il grande cinema d'autore approda al Nuovo Eden di Brescia per una serata che promette di scavare nelle pieghe della memoria e dell'identità. Lunedì 4 maggio, alle ore 19, le luci in sala si accenderanno su Una cosa vicina, l'intenso esordio nel lungometraggio del regista salernitano Loris G.🔗 Leggi su Bresciatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Fernando Mangone porta l’omaggio olimpico in Campania tra identità, visione e memoria collettivaComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San... L’Eden di Lisaly, tra film e laurea: "Un corto sulle seconde generazioni alla ricerca di una nuova identità"Il suo primissimo cortometraggio uscirà al cinema una manciata di giorni prima della laurea. Approfondimenti e contenuti La memoria e l’identità umana. Danzando sulle note Pink FloydCentinaia di storie, esperienze e memorie condivise da persone di ogni età, origini e vissuti, rielaborate tra parola e danza per esplorare l’identità condivisa del genere umano. Sabato (ore 21) il ... lanazione.it Memoria e identità, viaggio nella storia di MarcianiseÈ uscito per le edizioni Wood & Stein, il nuovo libro di Alessandro Tartaglione dal titolo Progreditur. Storie e persone dalla città che avanza. Il giornalista di Marcianise restituisce alla sua ... napoli.repubblica.it