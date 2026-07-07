Perché proliferano mosche e moscerini i chiarimenti dell’entomologo

Limana, Belluno, 7 luglio 2026 – Le mosche e i moscerini sono ovunque, con una presenza forte di mosche Fannia nel centro del paese. L’entomologo spiega che le infestazioni sono legate alla stagione calda e all’umidità, che favoriscono la proliferazione. La presenza costante di insetti è stata segnalata da residenti e commercianti, che si confrontano con questa invasione ormai consolidata. Nessuna soluzione immediata, solo un monitoraggio continuo della situazione.

Limana (Belluno), 7 luglio 2026 – Mosche e moscerini non hanno segreti per l’entomologo Stefano Vanin. Limana invasa. Una presenza ormai ‘storica’ quella della mosca Fannia nel centro in provincia di Belluno. “Detta anche delle latrine e delle trincee, un tormento per i soldati durante la Prima guerra mondiale. Una lunga storia”. Come si spiega una presenza così massiccia? “Questo insetto è legato a qualsiasi sostanza organica di origine soprattutto animale. Basta dare un’occhiata ai cestini dell’immondizia pieni, nei parchi”. Può provocare problemi di salute? “In questo caso i problemi sono soprattutto psico-fisici. Un po’ come avere le cimici in casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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