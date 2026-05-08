Elenchi regionali | I candidati rischiano di trovarsi con un pugno di mosche in mano vi spiego perché Il Punto di Andrea Vulcano

Gli elenchi regionali sono tra le novità introdotte nel reclutamento scolastico 2026, creando incertezza tra i candidati. La loro definizione riguarda le procedure di selezione e la composizione delle liste di aspiranti. Si tratta di un passaggio importante nel processo di assunzione, che può influenzare le possibilità di accesso alle cattedre. La questione è al centro di discussioni tra chi segue da vicino le dinamiche del settore.

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Gli elenchi regionali per il ruolo rappresentano una delle principali novità del reclutamento scolastico 2026. Nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Marco Vulcano della FLC CGIL ha definito la misura “una delle poche novità positive” introdotte negli ultimi interventi sul reclutamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo: la BOZZA. Chi può iscriversi e con quale punteggio. Il punto di Sonia CannasNel question time di ieri, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla bozza relativa agli elenchi regionali degli idonei, spiegando che il testo conferma... Leggi anche: Nuovo sindaco di Arezzo, vi spiego cosa sta succedendo: da 5 a 7 candidati, centrodestra con Sugar Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026, nella fase di presentazione della domanda non si potrà conoscere quanti altri candidati stanno scegliendo quella regione; Elenchi regionali a maggio, domanda supplenze 2026 a luglio: nuove regole e sanzioni più severe. Il Punto di Chiara Cozzetto; Elenchi regionali aggiuntivi, oggi la domanda sulla piattaforma: come sciogliere il nodo abilitazione, quando rischi l'esclusione. Il Punto di Chiara Cozzetto; Elenchi regionali per il ruolo 2026 nella fase di presentazione della domanda non si potrà conoscere quanti altri candidati stanno scegliendo quella regione. Elenchi regionali aggiuntivi, oggi la domanda sulla piattaforma: come sciogliere il nodo abilitazione, quando rischi l’esclusione. Il Punto di Chiara CozzettoLa procedura per l’inserimento negli elenchi regionali aggiuntivi per il ruolo prende avvio attraverso il portale dedicato alle procedure concorsuali, e non tramite Istanze online. È quanto emerso nel ... orizzontescuola.it Elenchi regionali a maggio, domanda supplenze 2026 a luglio: nuove regole e sanzioni più severe. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (Anief) ha ricostruito il quadro delle novità introdotte dal decreto ministeriale sugli elenchi regionali e dalla circ ... orizzontescuola.it Sky tg24. . Delitto di Garlasco: Andrea Sempio è arrivato in Procura a Pavia per essere sentito dai magistrati. Convocato anche Marco Poggi. Il punto da Pavia con la nostra @dilettagiuffrida facebook ANSA: l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell'inchiesta sul sistema arbitrale, è che all'ormai noto incontro "presso lo stadio San Siro" del 2 aprile 2025 per una presunta "combine" su due designazioni arbitrali, contestate all'ormai ex designat x.com