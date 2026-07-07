Limana è invasa da mosche e moscerini, tanto da spingere alcuni residenti a barricarsi in casa. Un abitante ha riferito che le misure adottate finora non sono sufficienti a contenere il problema. Dal 2021, un gruppo Facebook raccoglie segnalazioni sulla presenza di insetti, ma negli ultimi mesi la situazione è peggiorata, con un aumento significativo del numero di insetti volanti in diverse zone del paese.

Limana (Belluno), 7 luglio 2026 – “Basta mosche a Limana” chiede il gruppo Facebook che dal 2021 raccoglie segnalazioni e proteste. Solo che da qualche mese il problema è raddoppiato. Perché ora il paese, un tempo conosciuto per il miele, è invaso anche dai moscerini. Mosche e moscerini: le cause dell’invasione. Ma quali sono le cause? Il sindaco Michele Talo lo ripete a tutti gli inviati che arrivano qui per raccontare il fenomeno. “Le mosche sono del genere Fannia, dunque sembrano legate alla presenza di allevamenti avicoli. I moscerini, invece, come hanno dimostrato le analisi, appartengono a due specie diverse, sono stati trovati esemplari della famiglia Phoridae e della famiglia Sciaridae, quindi l’Ulss ha precisato che non è possibile attribuire i due fenomeni a un’origine comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Limana invasa da mosche e moscerini. Un residente: “Noi barricati in casa ma non basta”

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