Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia, con amici e familiari presenti. Tra gli invitati, non si è presentato il rappresentante di Spedizioni, che avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia. La presenza di questa persona era prevista, ma non ha preso parte alla celebrazione. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’organizzazione dell’evento.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato uno degli appuntamenti mondani più seguiti dell’estate. Dopo anni insieme e la nascita del piccolo Cesare, la coppia ha scelto la Sicilia per dirsi sì, circondata da amici e familiari. Una giornata pensata per celebrare l’amore, ma anche per riunire persone che hanno avuto un ruolo importante nel percorso degli sposi. La cerimonia e i festeggiamenti hanno restituito l’immagine di una famiglia allargata capace di stare insieme senza forzature: sorrisi, abbracci e una partecipazione corale che ha dato al matrimonio il tono di una vera festa condivisa. Ed è proprio in questo contesto che alcune presenze (e una grande assenza) hanno acceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché non si è presentato”. Trussardi assente alle nozze di Aurora: cosa si scopre

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