Tomaso Trussardi non ha partecipato al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si è tenuto in Sicilia e ha coinvolto familiari e amici. La cerimonia ha seguito diversi anni di relazione tra la coppia e la nascita del loro bambino. Dopo l’evento, Trussardi ha mantenuto un silenzio pubblico e non sono state fornite spiegazioni sulla sua assenza. La presenza o meno di altri membri della famiglia al matrimonio non è stata comunicata ufficialmente.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia e ha riunito familiari e amici della coppia, dopo anni di relazione e la nascita del figlio Cesare. La giornata, molto seguita anche sui social, ha visto la partecipazione di diverse persone legate alla storia familiare degli sposi. Nel corso della cerimonia e del ricevimento, l’attenzione si è concentrata sulla presenza dei genitori della sposa, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritratti in più momenti insieme durante l’evento. Le immagini diffuse hanno mostrato un clima disteso, con i due uniti nel ruolo di genitori in una data significativa per la figlia. Matrimonio Aurora Ramazzotti: la presenza di Giulio Berruti e gli altri ospiti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Tvzap.it - “Perchè non si è presentato”. Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Aurora Ramazzotti: giorni di silenzio, cosa si scopre oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Perché non c’era”. Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Aurora Ramazzotti: i retroscenaIl matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia, con la presenza di amici e parenti.

Tomaso Trussardi alle nozze di Aurora Ramazzotti, dove sarà l’ex marito di Michelle HunzikerTomaso Trussardi è presente alle nozze di Aurora Ramazzotti, dove si trova anche l'ex marito di Michelle Hunziker.

Temi più discussi: Matrimonio Aurora Ramazzotti, rebus Tomaso Trussardi: cosa farà l’ex marito di Michelle Hunziker e l’assenza dell’amico di sempre; Tomaso Trussardi alle nozze di Aurora Ramazzotti, dove sarà l’ex marito di Michelle Hunziker; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: le foto del matrimonio in Sicilia.

Matrimonio Aurora Ramazzotti, il rebus Tomaso Trussardi e l’assenza di Tommaso ZorziLe nozze di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, previste per oggi, sabato 4 luglio 2026, in Sicilia al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, sono ... bigodino.it

Tomaso Trussardi alle nozze di Aurora Ramazzotti, dove sarà l’ex marito di Michelle HunzikerAurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, ma non è chiaro se tra gli invitati sarà presente Tomaso Trussardi, che per 10 anni è stato sposato con Michelle Hunziker ... dilei.it