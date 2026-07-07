Perché non c’era Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Aurora Ramazzotti | i retroscena

Da caffeinamagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia, con la presenza di amici e parenti. Tomaso Trussardi, partner di Aurora e padre del bambino, non ha partecipato all’evento. La cerimonia è stata molto seguita, ma la sua assenza ha attirato particolare attenzione.

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Il  matrimonio di Aurora Ramazzotti  e  Goffredo Cerza  ha rappresentato uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate. Dopo anni d’amore e la nascita del piccolo Cesare, la coppia ha scelto di pronunciare il fatidico sì in  Sicilia, circondata dagli affetti più cari. Una giornata ricca di emozioni che ha riunito amici, parenti e persone che, in modi diversi, hanno segnato il percorso di vita degli sposi. L’atmosfera della cerimonia ha raccontato molto più di una semplice unione. Tra sorrisi, abbracci e momenti condivisi, il matrimonio si è trasformato in una grande festa di famiglia, dove passato e presente si sono intrecciati senza tensioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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